18.05.2018, Киев, Владимир Гладков

712 просмотров

Ляшковцы вопят об украденных 30 миллионах

Выделенные из украинского бюджета средства на исследования лекарств от рака бесследно исчезли.

Об этом сегодня на заседании Верховной Рады заявил депутат от «Радикальной партии» Валерий Галасюк, передаёт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Он утверждает, что вместе с Олегом Ляшко инициировал в бюджете на этот год выделение 30 миллионов гривен для исследований лекарств от рака Институту молекулярной биологии и генетики НАН.

«Сегодня мы видим, что это финансирование, во-первых, до сих пор не выделено в академию наук. Во-вторых, говорят, что эти деньги уже распределили на другие расходы. Вместо того, чтобы купить уникальный синтезатор, который поможет закончить это исследование. Это означает или бездеятельность, или халатность, или просто кражу со стороны бюрократов руководства Национальной академии наук. Это производит к тому, что искусственно блокируют развитие украинской науки”, – сказал депутат.

“Это означает, что учёные, которые занимаются теми исследованиями, разочаровываются, и если этот вопрос сейчас не решить, то завтра они будут жить за границей. У них там будет жильё, зарплата, государственные гарантии”, – прогнозирует Галасюк.