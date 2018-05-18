18.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Медицина, Скандал, Украина, Финансы

Ляшковцы вопят об украденных 30 миллионах


Выделенные из украинского бюджета средства на исследования лекарств от рака бесследно исчезли.

Об этом сегодня на заседании Верховной Рады заявил депутат от «Радикальной партии» Валерий Галасюк, передаёт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он утверждает, что вместе с Олегом Ляшко инициировал в бюджете на этот год выделение 30 миллионов гривен для исследований лекарств от рака Институту молекулярной биологии и генетики НАН.

«Сегодня мы видим, что это финансирование, во-первых, до сих пор не выделено в академию наук. Во-вторых, говорят, что эти деньги уже распределили на другие расходы. Вместо того, чтобы купить уникальный синтезатор, который поможет закончить это исследование. Это означает или бездеятельность, или халатность, или просто кражу со стороны бюрократов руководства Национальной академии наук. Это производит к тому, что искусственно блокируют развитие украинской науки”, – сказал депутат.

“Это означает, что учёные, которые занимаются теми исследованиями, разочаровываются, и если этот вопрос сейчас не решить, то завтра они будут жить за границей. У них там будет жильё, зарплата, государственные гарантии”, – прогнозирует Галасюк.

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