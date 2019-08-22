22.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Местная власть, Политика, Украина
Просмотров:

«Лысый» из «Квартала» обогнал Кличко в рейтинге потенциальных мэров Киева

Артист Студии “Квартал 95” Евгений Кошевой, известный, как “Лысый”, имеет все шансы победить Виталия Кличко на гипотетических досрочных выборах мэра Киева, если такие назначат в ближайшее время, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает телеграм-канал “Легитимный” со ссылкой на данные закрытых соцопросов по заказу Офиса президента Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“По “битве за Киев” нам сообщают интересную инфу. Наш источник сообщает, что в последнее время буквально еженедельно заказывают новые замеры по рейтингам кандидатов на кресло мэра Киева.
Так по последним “закрытым” замерам Кличко набирает больше, чем экс-гендиректор 1+1 Александр Ткаченко от “Слуги Народа”. Разница на данный момент составляет 1,5% в пользу Виталия Кличко.

Вот другой замер, где против Кличко выставляют от “Слуги Народа” Евгения Кошевого, наоборот свидетельствует, превосходство второго. Рейтинг Кошевого выше, чем у Кличко на 4%”, – говорится в сообщении.

Интересно, что в фильме Зеленского “Слуга народа” Кошевой играл роль министра иностранных дел Украины.

Напомним, в настоящий момент Офис президента ведет войну с киевским мэром Кличко, добиваясь его устранения с должности из-за коррупции и неспособности управлять столицей без помощи “смотрящих” от киевских застройщиков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , , ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть