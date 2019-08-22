«Лысый» из «Квартала» обогнал Кличко в рейтинге потенциальных мэров Киева

22.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Артист Студии “Квартал 95” Евгений Кошевой, известный, как “Лысый”, имеет все шансы победить Виталия Кличко на гипотетических досрочных выборах мэра Киева, если такие назначат в ближайшее время, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает телеграм-канал “Легитимный” со ссылкой на данные закрытых соцопросов по заказу Офиса президента Украины.

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“По “битве за Киев” нам сообщают интересную инфу. Наш источник сообщает, что в последнее время буквально еженедельно заказывают новые замеры по рейтингам кандидатов на кресло мэра Киева.

Так по последним “закрытым” замерам Кличко набирает больше, чем экс-гендиректор 1+1 Александр Ткаченко от “Слуги Народа”. Разница на данный момент составляет 1,5% в пользу Виталия Кличко.

Вот другой замер, где против Кличко выставляют от “Слуги Народа” Евгения Кошевого, наоборот свидетельствует, превосходство второго. Рейтинг Кошевого выше, чем у Кличко на 4%”, – говорится в сообщении.

Интересно, что в фильме Зеленского “Слуга народа” Кошевой играл роль министра иностранных дел Украины.

Напомним, в настоящий момент Офис президента ведет войну с киевским мэром Кличко, добиваясь его устранения с должности из-за коррупции и неспособности управлять столицей без помощи “смотрящих” от киевских застройщиков.