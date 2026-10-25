«Любезничал с Путиным!» – Зе-международник требует отстранения Уиткоффа от переговоров

Вадим Москаленко.  
25.10.2026 20:30
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Американский эмиссар должен быть отстранён от переговоров по Украине, потому что неоднократно любезничал с Владимиром Путиным, и называл его гуманистом.

Об этом на канале «France 24» заявил юрист-международник и глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американский эмиссар должен быть отстранён от переговоров по Украине, потому что неоднократно любезничал с...

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«У меня вопрос касательно дипломатии. Во-первых, что касается дипломатии. Стив Уиткофф был в Санкт-Петербурге, где встречался с Путиным. Насколько, по вашему мнению, Уиткофф всё еще является посредником?», – спросил ведущий.

«Особенно после его недавнего совершенно нелепого, абсурдного заявления, когда он назвал Путина гуманистом. Для меня это означает, что он просто не подходит на роль дипломата», – ответил Мережко.

Он признался, что желает отставки Уиткоффа, но едва ли она состоится.

«И это не первый раз, когда он делает подобные заявления. То есть, с моей точки зрения, раз он не подходит, ему следует уйти в отставку.

Но я думаю, что шансы на это сейчас невелики, учитывая, что президент Трамп поддерживает мистера Уиткоффа», – добавил депутат.

 

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English version :: Читать на английском «Любезничал с Путиным!» – Зе-международник требует отстранения Уиткоффа от переговоров

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