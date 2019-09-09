Любимая девушка Лукашенко выдвигается в депутаты

09.09.2019, Москва, Елена Острякова

«Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич зарегистрировала инициативную группу по выдвижению себя в депутаты Палаты представителей Национального собрания Белоруссии в одном из округов Минска.

Информация об этом размещена на сайте администрации Фрунзенского района Минска, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Белорусские СМИ называют Василевич «главной спутницей» президента страны Александра Лукашенко. Он регулярно появляется с Василевич и своим любимым младшим сыном Николаем на всех значимых светских мероприятиях.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что руководитель страны лично готовил девушку к участию в конкурсе «Мисс мира» (там Василевич завоевала титул «Мисс Европа») и даже научил ее колоть дрова.

Лукашенко удостоил ее премии «За духовное возрождение» – «за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность».