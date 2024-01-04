Любимое детище Зеленского вляпалось в грандиозный скандал

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На Украине продолжают издеваться над гражданами, родным языком которых является русский.

В этот раз отличилось шоу «Квартал 95», в котором ранее выступал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

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Так, в новогоднем выпуске шоу показали номер о женщине из Скадовска (Херсонская область), которая переехала на Западную Украину и пробует говорить на «мове». Она пытается сказать на ломаном украинском, что приехала из Скадовска, но в итоге у нее получается «сиськадовска», что вызвало смех публики в зале.

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Впрочем, на Украине русофобский посыл авторов и исполнителей репризы не оценили и подвергли их жесткой критике, обвинив в дискриминации людей, «которые находятся в оккупации».

«Шутки о Скадовске — это не просто уродливый, низкопробный юмор. Это абсолютная оторванность и непонимание реалий, в которых живет страна. Это неуважение и девальвация опыта, который пережили миллионы твоих соотечественников», – возмущается главред антироссийского пропагандистского издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева.

В свою очередь считающий себя «мэром» Скадовска представитель киевского режима Александр Яковлев тоже негодует.

«Шутки о «сиськах» из Скадовска, наверное кому-то кажутся очень остроумными. Но пусть это будет на совести режиссеров. Надеюсь, у них хватит сил извиниться перед украинцами», – написал Яковлев в соцсети.

При этом он признал, что в Скадовске «много людей были русскоязычными».

Яковлев предложил запустить флешмоб «Скадовск говорит на украинском» и призвал скадовчан зачитать что-то на украинском.

Примечательно, что исполнительница роли девушки Ирина Гатун в 2015 году отдыхала в Крыму, что выяснили бдительные «патриоты» и тут же внесли ее данные на сайт «Миротворец».

Еще один участник скандального номера Юрий Великий в блоге «Квартала» попытался оправдаться.

«Этот номер не про «сиськи» и не про Скадовск. Этот номер о людях, которые в повседневном общении не решаются разговаривать на украинском, опасаясь того, что, разговаривая с ошибками, они как-то не так будут выглядеть в глазах других людей. Поэтому главный месседж этого номера в том, что ошибаться не стыдно. Стыдно в своей стране не разговаривать на родном языке», — написал Великий.

Он добавил:

«И если этот номер задел чьи-то чувства, мы приносим свои извинения».

С заявлением выступил и телеканал «1+1», где показали номер.

«Мы понимаем общественное возмущение и приносим извинения аудитории, которую задел этот номер. Творческая команда, которая создавала этот выпуск, никоим образом не хотела оскорбить чувства украинцев. В выпусках Вечернего квартала команда шутит над собой, поднимает актуальные темы, иногда гиперболизируя их, ведь это один из законов юмора. Это был именно такой случай», – заявила пресс-служба канала.

Там сообщили, что скандальный номер удалят с платформ телеканала.

Стоит заметить, что ранее команда «Квартала» всегда выступала преимущественно на русском языке.

Напомним, что Херсонская область, в том числе Скадовск, по итогам референдума приняла решение войти в состав России.