Любимый телеведущий Лукашенко: Ельцинская РФ ещё стелилась перед США, а у нас уже был Батька

Любовь Смирнова .  
19.10.2023 20:31
  (Мск) , Севастополь
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Белоруссия, Дзен, Запад, История, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Санкции


Белоруссия первой из стран бывшего СССР попала под санкции. И сколько бы президент Александр Лукашенко ни призывал Россию отказаться от конверсии в угоду Западу, в ельцинской Госдуме его не хотели слушать.

Такое мнение в эфире телеканала «НТС» высказал белорусский телеведущий Григорий Азарёнок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия первой из стран бывшего СССР попала под санкции. И сколько бы президент Александр...

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Он напомнил, что Белоруссия попала под западные санкции еще в 1997 году.

«Мы все нашим большим Советским союзом однажды в конце восьмидесятых сказали: ну всё, мы не будем больше никому угрожать, мы выведем войска из ГДР, мы выведем войска из Чехословакии, из Афганистана, мы предадим Дубчека, мы предадим Ярузельского, мы всех бросим и будем дружить с Западом, войдём в Европу, и у нас будет колбаса, у нас будут шмотки, и мы будем радоваться, нас полюбит Америка.

А Америка нас чуть не прикончила. Они сразу же начали спонсировать чеченских террористов, сразу же начали ставить на развал России, сразу же попытались уничтожить Беларусь, как только мы встали на свой путь развития», – подчеркнул Азарёнок.

По его словам, белорусское руководство первым осознало коварство Запада.

«Есть уникальное видео, рекомендую всем пересмотреть, выступления Лукашенко в 1999 году в Государственной Думе. И вот там он произносил: да что вы перед ними стелитесь, что вы оправдываетесь там перед этой Олбрайтихой, зачем делать кастрюли и чайники вместо пушек! Ведь мы видим сейчас, что надо производить снаряды, что надо производить артиллерию, и что мы всё равно к этому вернёмся», – похвалил Азарёнок своего шефа за прозорливость.

Тем не менее, белорусский телеведущий заверил:

«Вся эта международная шпана, вся эта международная сволочь будет нас бояться и уважать!».

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