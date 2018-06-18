18.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Любителей Газманова предложили лишить права голоса на Украине

На украинском ТВ предложили лишить гражданства население неподконтрольной Украине части Донбасса, запретив им таким образом избирать украинскую власть «в будущем».

Об этом в эфире 5 канала заявил лидер рок-группы Kozak System, националист Иван Леньо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом к таким соображениям стало большое количество жителей Луганска, подпевавших на концерте Олега Газманова песне «Офицеры».

«Что делать с этими людьми – я уверен, что первое – это запретить им быть гражданами Украины. То есть, они могут, очевидно, проживать там, где и проживали, потому что не мы их туда переселяли и вообще это тонкий лед, на который нужно выходить очень аккуратно и взвешенно. Но однозначно, я бы им не позволил выбирать власть. Я бы запретил им быть гражданами Украины», – заявил Леньо.

При этом, музыкант отметил, что на территории разных областей Украины достаточно людей, готовых так же подпевать под эту песню:

«Таких, как и тут собрались на одной сцене в данный момент, в данном месте, у нас и в других областях хватает. Если ты завтра дашь добро на подобный концерт, я не знаю, в Одессе, и позволишь абсолютно безболезненно приехать на этот концерт всем со всей Украины, увидишь, ты будешь еще больше удивлена. Речь идет о том, что тут мы имеем сконцентрированную форму невежества, а по всей стране она латентно существует. И существует в больших количествах», – сетует музыкант.