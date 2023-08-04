Любители джип-туров из Алушты наладили помощь фронту

Любовь Смирнова .  
04.08.2023 20:41
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Алуштинский внедорожный клуб «Джиппинг-Тур» ремонтирует и модернизирует автомобили для передовой.

Благодаря накопленному опыту в обслуживании внедорожников джипперы могут усовершенствовать УАЗы и Нивы военного назначения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Алуштинский внедорожный клуб «Джиппинг-Тур» ремонтирует и модернизирует автомобили для передовой. Благодаря накопленному опыту в...

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Как рассказал в эфире «Радио Крым» волонтер, руководитель клуба «Джиппинг Тур» Владимир Ткаченко, в сентябре 2022 года он добровольцем ушёл в зону проведения СВО, и через какое-то время по состоянию здоровья вернулся обратно. Сейчас находится в 126 бригаде в резерве, одновременно – в союзе ветеранов СВО, который был сформирован в январе 2023 года.

«Его организовали действующие офицеры, и одна из задач союза – это волонтёрская благотворительная деятельность. Так как я являюсь руководителем внедорожного клуба «Джиппинг-тур», и посмотрев, как это всё происходит от первого лица, получается так, что сидеть на месте и ничего не делать я не могу. С ребятами мы в начале лета собрались, обсудили моменты и решили, что с каждой поездки будем собирать средства, аккумулировать их и приобретать различное нужное оборудование, что необходимо на передовой», – пояснил Ткаченко.

Вся помощь аккумулируется на базе Союза ветеранов СВО. Затем приезжает машина и отвозит до ближайшего населённого пункта у границы Херсонской области. Туда за грузом уже прибывают бойцы.

«Там же используются такие же автомобили, УАЗ-Патриоты, Нивы. Это наша специализация. Есть ребята у нас, которые занимаются ремонтом. Им с передка привозят машины, мы их либо переоборудуем, либо помогаем в ремонте. И ещё момент, который мы организовываем, это сбор внедорожной резины, любой. Потому что там на передке помимо дорог, которых там нет, куча осколков. Резина рвётся, выбрасывается. И вот буквально недавно первую партию мы собрали, это порядка где-то 10 комплектов. Её уже нету, расхватали. Сейчас занимаемся сбором второй партии», – уточнил Ткаченко.

Потребности военных координируются с Алуштинским городским советом, где проходят заседания штаба и озвучиваются срочные заявки. Две недели назад срочно понадобился бензобак на «буханку», до этого нужен был генератор, а чаще всего на передовую просят прислать строительные скобы, которые очень нужны при строительстве укреплений и блиндажей, и маскировочные сети.

«У нас есть своя страничка ВКонтакте, и когда мы разместили первый пост, начали поступать предложения – ребята, чем вам помочь, как помочь. И она постоянно растёт. Государство делает все, что надо, но у нас совсем другая война – мы одни, против нас 50 стран, практически весь коллективный Запад. Но самое сложное – это убедить в необходимости оказать помощь, потому что многие говорят: это не моя война», – заключил Ткаченко.

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