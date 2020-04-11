11.04.2020, Львов, Тарас Стрельцов
 
Галиция, Д.Б., Пропаганда, Украина
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Любителям украинской Кубани во Львове наговорили неприятных вещей




В отличие от идеи Русского мира, панукраинский империализм совершенно нежизнеспособен.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От Сяна по Кавказ плюс Зелёный клин»? Мечтайте-мечтайте! Я, кстати, с большой комедией всегда относился ко всяким этим «Кубань наш». Знаете, когда говорят про и «Крым наш», и про всё наше, то оно всегда упирается в невозможность покрыть собой всё это пространство.

Потому что, условно говоря, когда у тебя есть твоя собственная страна, и ты её не можешь накрыть тем украинским одеялом, потому что вечно, если не ноги эти вечно вонючие торчат, то другие части тела, которые не покрываются украинским одеялом, оно вечно вылезает в тот Русский мир. Нам бы со своим разобраться и без зелёных клиньев.

Эти все идеи панукраинские имперские, в действительности, они мало чем отличаются от русскомирных имперских идей… Они могут это реализовывать, потому что они базируются на Православии, которое выходит за рамки их государства, и на носителях русского языка. Они говорят, что Русский мир приходит там, где есть русскоязычные – кто угодно, латыш, украинец, белорус, казах. Потому, собственно, у них эта идея и сильнее имперская, в конце концов, у них традиция имперская, она заложена», – заявил Дроздов.

«В нашем случае это кроме смеха и какого-то самотроллинга в действительности ничего не вызывает с той Кубанью и так далее. Это уже потеряно абсолютно, нам бы с тем, что есть», – добавил львовский пропагандист.

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