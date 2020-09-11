11.09.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Литва, Политика, Польша, Россия, Украина
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«Люблинский треугольник» планирует сорвать российско-белорусскую интеграцию


В ближайшее время Россия предложит президенту Белоруссии Александру Лукашенко выбор – дальнейшая интеграция или отказ в поддержке.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, если Лукашенко не подпишет документы, предложенные Москвой, с его судьбой разберется «народ Белоруссии».

«Сейчас, завтра в частности, в ближайшие дни будет решаться очередной этап аншлюса Белоруссии. Лукашенко предложат – «видите, как связаны эти вещи, ведь на самом деле, мы один регион и мы перетекаем в проблемах». Лукашенко на выбор поставят – он подписывает документы, дает путь аншлюса и он может номинально где-то числиться. Или он не подписывает и тогда распоряжается собственной судьбой. А точно народ распорядится его судьбой», – заявил Бессмертный.

При этом, украинский дипломат подчеркнул, что Украина, Польша и Литва, составляющие так называемый «Люблинский треугольник», должны оказать экономическое давление на Белоруссию, чтобы заставить ее отвернуться от России.

«Люблинский треугольник сразу дал абсолютно правильный сигнал. Если бы его использовали как фундамент и начали работать, я вас уверяю – санкции и действия трех стран: Литвы, Польши и Украины давно давно бы уже показали Лукашенко на место…


Сейчас очень важно – если бы скоординированные шаги Вильнюс-Варшава-Киев сделали в противодействие режиму Лукашенко. Я еще раз хочу акцентировать – влияние этих стран на ситуацию в Белоруссии намного больший, чем Европейского союза и намного больше, чем России в плане экономическом. Важно обработать эту тему и предложить ее. Предложить ее можно двумя инструментами – Украина, Польша и Литва принимает эти шаги, нам компенсируют эти вещи, всем трем, Европейский союз – тут нет проблемы, и тогда ситуация очень быстро начнет развиваться», – заявил Бессмертный.

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