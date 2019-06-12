Любое честное слово из уст Зеленского обрушит рейтинг «Слуги народа»

12.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Если Владимир Зеленский и его команда честно признаются, что ничего не могут сделать ни с тарифами, ни с переменой курса Порошенко, их партия «Слуга народа» растеряет все рейтинги.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, политолог-международник Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он заставил огромное большинство украинцев поверить в чудо. Поэтому не надо нам здесь вот эти скучные однотонные рассказы теперь. Вот возьмите и скажите честно: «Товарищи, уважаемые сограждане, вы ошиблись, чудес не бывает, так не будет, будет вот так, будет вот так, мы будем смотреть, будем разбираться, мы будем анализировать, может быть, через полгода мы тарифы снизим, может наоборот, они вырастут, если это будет экономически обосновано, это потребует МВФ и так далее».

Но тогда идите со «Слугой народа» не с 48%, а с реальным рейтингом, сколько количество людей готовы за это проголосовать, и тогда я скажу, что это будет честно, правильно и ответственно.

Потому что, когда человек становится президентом и обещает «манну небесную», а на следующий день его советники начинают рассказывать, что оказывается и в НАТО надо идти, хотя я уверен, что на Юго-востоке хрен бы за него кто проголосовал, и с Россией договариваться нельзя, потому что там есть куча проблем, и так далее, и так далее – то есть, извините, называется просто «обман избирателей».

Да, возможно, мы, избиратели, сами ошиблись, нас обманули, и мы сами хотели обмануться, потому что казалось, что хуже, чем Порошенко, быть не может. Но вы тогда просто на каждом эфире честно говорите: «Ребята, всё очень сложно, президент Зеленский не всесильный». И потому не надо нам рассказывать, что: «Мы получим сейчас большинство в Верховной Раде и всё сразу станет хорошо», – потому что, на самом деле, проблемы сложные. Не большинства вам не хватает, проблемы сложные, вы не решите, чудес не будет.

Почему, когда мы говорим о Донбассе, нам хватает смелости, ответственности сказать: «Это будут болезненные, тяжёлые уступки, это будет амнистия боевикам, это будет особый статус, это будет отказ от НАТО, потому что другого пути договориться с Россией нет». Нам хватает ответственности сказать, а команде Зеленского не хватает ответственности взять и сказать: «Чуда не будет, будете жить бедно, но недолго», – отметил Волошин.

Также политолог добавил, что имея в руках карт-бланш на внешнеполитический курс, Зеленский только продолжает позицию «попередника», отказываясь от диалога с Россией и поддерживая украинизацию.

«Я согласен, что есть масса вопросов, для чего, действительно, – для того, чтобы провести изменения, нужен инструментарий. Но есть сугубо политические вопросы, которые – вектор. И вот я не понимаю, какой нужен инструментарий и зачем, главное, обманывать избирателей и давать, возможно, ложный инструментарий, если по внешнеполитическому курсу, который уже сегодня в компетенции президента, вы ничем не отличаетесь от Петра Алексеевича Порошенко. Вы точно так же настаиваете на членстве в НАТО, вы точно так же готовы, не только сами не договариваться с Россией, но ещё и устами пресс-секретаря президента угрожаете уголовными делами тем, кто собирается вести переговоры с Россией.

И таким образом, не нужно вам время, не нужно вам большинство, вы просто сегодня честно скажите: «Мы будем продолжать внешнеполитический и гуманитарный курс Петра Порошенко, то есть на украинизацию, на прославление Бандеры, Шухевича», – это будет честно, и тогда посмотрим, сколько людей за вас проголосует», – заключил Волошин.