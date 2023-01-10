Любое наводнение превратит Украину во вторую Эфиопию

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Любое крупное событие или катаклизм погасит мировой интерес к происходящему на Украине, что сделает дальнейший сбор средств на войну против России крайне сложным.

Об этом в интервью журналисту Александру Вальдману рассказал его швейцарский коллега Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если обыватель озаботится наводнением, цунами, извержением вулкана или новой пандемией, то весь интерес по украинскому конфликту угаснет. Я сидел за одним столом с людьми из другой географической реальности, и рассказывал им про войну в Эфиопии, в регионе Тыграй. В этом регионе идёт война уже два года (с 4 ноября 2020 года – прим.). Там уже от голода умерло до полумиллиона людей. За последние два года. Так вот, люди, с которыми я сидел за праздничным столом, не слышали, что есть такой регион в Эфиопии. Они не слышали, что там идёт война. Что президент Эфиопии Абий Ахмед, как и Обама, получил Нобелевскую премию мира авансом. То есть, ни за что. И при этом может убивать десятки тысяч людей, морить голодом. Он отрезал регион от Интернета, поставок медицинских продуктов и продуктов питания. Уже умерло до полумиллиона людей», – сказал Песке.

По его мнению, любое крупное событие может погасить интерес населения Европы к войне на Украине, и Запад больше не сможет так просто собирать деньги и оружие.

«Самый большой страх предводителей западных стран, что фокус нашего внимания сдвинется на что-то другое. И тогда не смогут наши правители в очередной раз собирать миллиарды для помощи Украине. Потому что народ будет требовать помощи, условно говоря, Филиппинам», – резюмировал журналист.