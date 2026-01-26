Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Уход Владимира Путина не приведёт к серьёзной смене российского курса, поэтому никакие серьёзные переговоры с РФ недопустимы.

Об этом в интервью укро-пропагандистке Наталье Мосейчук заявил главарь неовласовцев – граждан России, воюющий за ВСУ в составе объявленной в РФ террористической «РДК» Денис Капустин (прзнан террористом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не очень люблю отождествлять российскую правящую клику с Путиным. Как мы с вами прекрасно знаем, со смертью Сталина Советский Союз никуда не делся, остался такой же империей зла. Поэтому я убежден в том, что смерть Путина, или уход, не изменит ситуацию в корне. Не он один принимал решение, не он один ответственен за все эти события. Поэтому я уверен, что слом должен быть тотальный. И на момент этого сложного, странного переходного периода, точно нужна будет пресловутая сильная рука, которую так любит наш народ», – рассуждал власовец.