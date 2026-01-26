Любое перемирие будет только передышкой перед штурмом Москвы – главарь РДК
Уход Владимира Путина не приведёт к серьёзной смене российского курса, поэтому никакие серьёзные переговоры с РФ недопустимы.
Об этом в интервью укро-пропагандистке Наталье Мосейчук заявил главарь неовласовцев – граждан России, воюющий за ВСУ в составе объявленной в РФ террористической «РДК» Денис Капустин (прзнан террористом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я не очень люблю отождествлять российскую правящую клику с Путиным. Как мы с вами прекрасно знаем, со смертью Сталина Советский Союз никуда не делся, остался такой же империей зла. Поэтому я убежден в том, что смерть Путина, или уход, не изменит ситуацию в корне. Не он один принимал решение, не он один ответственен за все эти события.
Поэтому я уверен, что слом должен быть тотальный. И на момент этого сложного, странного переходного периода, точно нужна будет пресловутая сильная рука, которую так любит наш народ», – рассуждал власовец.
«Война должна закончиться, когда я подниму флаг РДК в районе Кремля. Пока ещё мы от этого далеки, но РДК начинался с трёх человек, а сейчас уже сотни.
Любое другое мирное соглашение, перемирие, замирение – я думаю, всем очевидно, что это все будет фаза, передышка перед следующей операцией.
Никого текущий результат не устроит. Украина потеряла часть территории, промышленного потенциала, аграрного потенциала. Россия, конечно, приросла квадратными метрами, но продать руины Авдеевки за победу сложно», – добавил террорист.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: