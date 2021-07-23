23.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Любое решение ЕСПЧ по Украине вызовет Казус белли и конец «незалежности» – Тука

Новости УкраиныСитуация складывается так, что для Украины любое решение ЕСПЧ в отношении иска со стороны...

Ситуация складывается так, что для Украины любое решение ЕСПЧ в отношении иска со стороны РФ может означать силовое вмешательство со стороны Москвы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий», экс-губернатор Луганской области Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У России есть возможность использовать решение ЕСПЧ как Казус белли. Если суд не берётся рассматривать это дело, Россия занимает следующую позицию: русскоязычных соотечественников на Украине унижают, проводят геноцид. Мы обратились в европейские институты, европейские институты по законным способам международного права на это не отреагировали, и нам не остаётся ничего другого, как… Ну и дальше сами понимаете, как.

С другой стороны, представьте ситуацию, что ЕСПЧ принимает позитивное решение в пользу хотя бы одного из этих пунктов иска России к Украине. Например, что касается притеснений соотечественников.

Вы согласитесь со мной, что Украина даже при позитивном решении ЕСПЧ не будет менять – ни языкового закона, который, между прочим, признал Конституционный суд, ни закона о коренных народах, на который сейчас ссылаются российские пропагандисты.

Таким образом, Россия получает другой способ «принять» нашу страну. Сказав: хохлы получили решение ЕСПЧ, они его игнорируют, и нам не остаётся ничего другого, как принудить Украину к демократии», – заключил Тука.



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