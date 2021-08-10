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10.08.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия, Санкт-Петербург
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«Любой нормальный человек одобрит»: актриса Ольга Спиркина о «Ленинградской надбавке»

Всё больше публичных граждан Санкт-Петербурга высказываются в поддержку известной певицы Татьяны Булановой, выдвинутой от...

Всё больше публичных граждан Санкт-Петербурга высказываются в поддержку известной певицы Татьяны Булановой, выдвинутой от партии «Родина» в Государственную Думу и Заксобрание.

Почти неделю множество новостных площадок упоминают её имя в связи с негласным распоряжением некоторых чиновников из администрации всячески забраковывать подписные листы артистки.

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В ответ на сложившуюся ситуацию Татьяна Буланова записала видео-обращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой, где попросила обратить пристальное внимание на нарушения, происходящие по мнению певицы, «за спиной у губернатора».

Телевизионная ведущая, актриса театра и кино Ольга Спиркина солидарна с точкой зрения Татьяны Булановой:

– Любой нормальный человек одобрит дополнительную поддержку пенсионеров.

Идею певицы о «Ленинградской надбавке» в виде выплаты в 10 тысяч рублей поддержало почти 100 тысяч петербуржцев и совершенно непонятно, по какой причине эта инициатива так «напугала петербургских чиновников».



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