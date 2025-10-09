Любой прорыв русских в Донбассе грозит стать катастрофическим для нас – украинский аналитик

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВС РФ продолжают развивать наступление в восточной части Запорожской области.

Об этом в эфире телеканала «Новости Приазовья», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский военный аналитик, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XX» Павел Лакийчук.

«Они [ВС РФ] будут стараться и дальше продвигаться к трассе Запорожье-Донецк», – сказал эксперт.

Он жалуется, что смена украинского командования на этом направлении и ротации не приводят к результатам.

«Здесь хороших новостей, к сожалению, нет», – признает гость эфира.

По его словам, переброска сюда дополнительных сил ВСУ может аукнуться печальными последствиями, в частности, обрушением фронта в Донбассе.