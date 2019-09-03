Любой участковый «закроет»: нардепы сравнялись по бесправности с бомжами

03.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Новая украинская власть под прикрытием демократических лозунгов ведет подготовку к политическим репрессиям против оппозиции.

Об этом у себя в телеграмм-канале написал бывший первый замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Рада проголосовала за снятие неприкосновенности. Ликование в сессионном зале. Аплодисменты. Крики «Слава Україні». Не буду комментировать все нарушения, допущенные при принятии этого решения и вдаваться в юридические тонкости.

Задам лишь один вопрос, теперь уже риторический: если раньше депутатская неприкосновенность была одной из гарантий парламентского контроля за деятельностью Кабмина, то как сегодня будет обеспечиваться эта контрольная функция парламента?» – написал экс-чиновник.

По его словам, после отмены неприкосновенности, сорвать, например, заседание комитета Верховной Рады по вопросам контроля за деятельностью Кабмина может любой участковый.

«Для этого необходимо всего лишь задержать и поместить в изолятор председателя парламентского комитета и его заместителей по любому, даже сфабрикованному, обвинению. А, если, допустим, первый заместитель председателя Рады решит вдруг возглавить комитет, то для этого не нужно проводить переголосование: достаточно лишь адресовать председателя…

Не зря же Венецианская комиссия предостерегала Украину и страны с уязвимой демократией от необдуманного и поспешного снятия депутатской неприкосновенности, видя в этом не только нарушение гражданских прав, но и сворачивание демократии, как таковой», – добавил Кузьмин.

Кроме того, экс-зам приходит к выводу, что новая власть под прикрытием демократических лозунгов ведет подготовку к политическим репрессиям против оппозиции.

«И этой оппозицией будет не ПЁС и не «Батькивщина», и уж точно не «Голос». Репрессиям подвергнется «Оппозиционная платформа — За жизнь». Впрочем, ничего нового. Всё это мы наблюдали последние 5 лет. Правда, тогда депутаты могли бороться с режимом, используя свой «неприкосновенный» статус. Да и революции 2004 и 2014 годов стали возможны лишь благодаря тому, что в числе их организаторов были нардепы с парламентским иммунитетом», – подчеркнул он.

«Прогнозирую использование правоохранительных органов для борьбы с инакомыслием, фабрикацию уголовных дел, массовые обыски у политических оппонентов, задержания и аресты неугодных, вбросы откровенной чернухи в СМИ и заявления представителей новой власти о необходимости «жестоко и бескомпромиссно» бороться либо с коррупцией, либо с агентами Кремля, либо с привидениями, либо со всеми вместе», – мрачно подытожил Ринат Кузьмин.