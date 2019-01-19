Любой украинский президент будет считаться с боевиками – экс-замглавы СБУ

19.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Не имеет значения, кто станет новым президентом Украины, так как новая прослойка общества в виде экс-боевиков «АТО» все-равно не позволит новому лидеру изменить русофобский курс страны.

Об этом в эфире YouTube-канала заявил экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно пережить и пройти эти выборы. Я не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения. Любой политик, который выиграет на президентских выборах, вынужден будет считаться с таким фактором, как комбатанты – лица, которые приняли участие в боевых действиях и имеют собственное видение развития страны. Они не позволят кардинально изменить курс страны», – сказал он.

При этом экс-замглавы СБУ отметил, что любые попытки нового президент открыто наладить отношения с Москвой могут спровоцировать массовые протесты и новый государственный переворот.

«Возможно будут какие-то попытки найти точки соприкосновения, переговоры, но кардинальных изменений быть не может. Любой политик, который хочет остаться на вершине нашей политической элиты, понимает, что любые кардинальные изменения, как, например, первый визит президента в Москву, прямые переговоры с террористами ЛДНР или привлечение ярких пророссийских политиков, таких как Медведчук и его окружение к высшим политическим должностям – все это может быть очень чревато.

Мы можем обойтись уже не каким-то условным Майданом, а это будет восстание, которое сметет всё и вся. Любой политик может сейчас все что угодно говорить, но при его избрании и вхождении на должность первые шаги будут очень взвешенными», – резюмировал Виктор Ягун.