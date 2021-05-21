Любовь к «мове» украинским школьникам начали прививать порнухой

21.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские школьники учатся по учебникам, в которых опубликованы ссылки на сайты с порнографией.

Об этом сообщает телеканал PTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Запрещенный контент обнаружили ученики седьмого класса, когда перешли по ссылке, опубликованной в учебнике по украинскому языку автора Александра Авраменко. Сам Авраменко уверяет – на момент написания учебника, на сайте содержалась научная информация, а сейчас ресурс сменил направленность.

«Это был текст о дресс-коде в школе, и в теме учебника «Спор как вид коммуникации» мы должны были обсуждать преимущества, недостатки формы. Слушайте, в сентябре 2020 года, через два года, этот сайт «Новомиргорода» перепрофилировался на порно-сайт, – уверяет Авраменко.

Маркетолог Юрий Будило считает, что подобное могло произойти из-за смены владельца доменного имени сайта.

«Сайт прекратил свою работу, домен был не оплачен какое-то время. Кто-то подхватил этот домен, отследил, что на нем было большое количество трафика, то есть большое количество посетителей, которые на него заходили большее количество времени. И решил, что будет интересно перевести этот трафик на другой ресурс, который мы видим сейчас», – говорит Будило.