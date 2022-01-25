Любовница Саакашвили анонсирует репрессии за отказ от признания «аннексии Крыма»

25.01.2022  14:44 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Дзен, Крым, Политические репрессии, Украина
Новости Украины

Публичное отрицание «аннексии» Крыма и «агрессии» РФ должно быть уголовно наказуемо, власти Украины готовят соответствующие нововведения в законодательстве.

Об этом в эфире «4 канала» заявила депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько – любовница Михаила Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Публичное отрицание «аннексии» Крыма и «агрессии» РФ должно быть уголовно наказуемо, власти Украины готовят...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«У меня радикальная позиция, я была соавтором и закона о санкциях, и закона о непризнании аннексии Крыма. У нас проблемы в законодательстве в этом направлении, его нужно усовершенствовать, чтобы защищать свои национальные интересы, и чтобы люди, которые работают не в интересах Украины и занимают открыто публичную позицию, к примеру, депутаты, подвергались санкциям.

В уголовном кодексе есть несколько статей. В частности, есть статья, по которой можно привлечь к ответственности – государственная измена, но там прописаны не все механизмы, их нужно расширять. Я не раз предлагала и проводила круглые столы Верховной раде о привлечении к ответственности за публичное отрицание аннексии, агрессии России против Украины, или участие с разными депутатами России в каких-то официальных мероприятиях без разрешения на это, за это нужно вводить административную или уголовную ответственность», – сказала депутат.

По её словам, правительство Украины совместно с Совбезом уже разрабатывают пакет законов об уголовных преследованиях.

«Такой пакет законопроектов сейчас разрабатывается в правительстве совместно с СНБО. Я очень хочу, чтобы Верховная рада была инициатором этого, но пока этого не удалось сделать, потому что нужно больше времени и консолидации. Мне очень не нравится то, что это происходит медленно», – заключила Ясько.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть