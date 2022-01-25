Любовница Саакашвили анонсирует репрессии за отказ от признания «аннексии Крыма»

Публичное отрицание «аннексии» Крыма и «агрессии» РФ должно быть уголовно наказуемо, власти Украины готовят соответствующие нововведения в законодательстве.

Об этом в эфире «4 канала» заявила депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько – любовница Михаила Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня радикальная позиция, я была соавтором и закона о санкциях, и закона о непризнании аннексии Крыма. У нас проблемы в законодательстве в этом направлении, его нужно усовершенствовать, чтобы защищать свои национальные интересы, и чтобы люди, которые работают не в интересах Украины и занимают открыто публичную позицию, к примеру, депутаты, подвергались санкциям.

В уголовном кодексе есть несколько статей. В частности, есть статья, по которой можно привлечь к ответственности – государственная измена, но там прописаны не все механизмы, их нужно расширять. Я не раз предлагала и проводила круглые столы Верховной раде о привлечении к ответственности за публичное отрицание аннексии, агрессии России против Украины, или участие с разными депутатами России в каких-то официальных мероприятиях без разрешения на это, за это нужно вводить административную или уголовную ответственность», – сказала депутат.