Любящая жена не посещает и не звонит Навальному

Жена блогера-уголовника Юлия Навальная не собирается идти в российскую политику.

Об этом она заявила в интервью немецкому изданию Der Spiegel, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что это та идея, с которой я хочу играть. Конечно, я прочитала много статей, посвященных этому вопросу. Но я понимаю, что для того, чтобы участвовать в выборах и стать политиком, вы должны хотеть этого. Нет особого смысла думать об этом с точки зрения замены: мой муж попадает в тюрьму, а я его заменяю», – сказала супруга Навального.

При этом она призналась, что восхищается самопровозглашенным «президентом Беларуси» Светланой Тихановской, которую называет «политиком».

По словам Навальной, она видела мужа год и месяц назад, и за это время поговорила с ним то ли два, то ли три раза (она не помнит). При этом она постоянно подчеркивает, что живет только тем, что поддерживает Алексея.

«Прошлым летом его поместили в тюрьму строгого режима с более жесткими правилами – и там ему запрещено совершать какие-либо телефонные звонки. Согласно закону, ему разрешалось видеться со мной или близкими родственниками раз в полгода. Но когда придет время, его отправят в карцер. В таком случае ваш визит не может состояться. А в январе этого года он был переведен в учреждение камерного типа в одиночную камеру на постоянной основе, поэтому ему запрещено иметь какие-либо свидания», – сказала жена мошенника.

Она дала понять, что надеется: ее мужа выпустят, когда Владимир Путин уйдет с поста президента РФ.

«Мы все понимаем, что это лично Путин держит Алексея в тюрьме, и пока он остается у власти, трудно представить, что Алексея освободят», – сказала Навальная.