На Западе довольны, что украинское руководство запретило каноническую Украинскую православную церковь, зато привечает протестантов и католиков.

Об этом на канале «Силиконовый занавес» заявил американский конгрессмен-республиканец Дональд Бэкон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – самая гостеприимная страна для протестантов и католиков. Да, у них есть Украинская православная церковь, но вы можете быть протестантом или католиком. Там есть церкви, вы можете собираться с единомышленниками», – сказал Бэкон.

При этом он подчеркнул, что притеснение русской церкви также похвально.

«Они притесняют только русскую православную церковь, потому что она управлялась КГБ и использовалась Путиным как инструмент.

И наоборот, все протестантские и католические церкви, которые Россия захватила в восточной части Украины, были разрушены. Им запретили работать. Россия – вот, кто настоящий враг свободы вероисповедания. Чтобы участвовать в богослужениях, там нужно быть православным. С остальными обращаются так же плохо, как сейчас в Китае», – добавил русофоб.