«Любые меры вплоть до военных» – сенатор о недопустимости потакать Литве

27.07.2022  19:31 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 633
 
Дзен, Запад, Литва, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал


Сенатор РФ Андрей Клишас не считает, что конфликт с Литвой по поводу транзита в Калининград исчерпан.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сенатор РФ Андрей Клишас не считает, что конфликт с Литвой по поводу транзита в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Ряд европейских стран полагает, что санкционные меры освобождают их от выполнения всех обязательств, включая международно-правовые. Ситуация с Калининградом – очень яркий пример. Литва имеет определенные обязательства перед РФ. Она ссылается на санкционные меры и отказывается исполнять международные соглашения. Напомню, что санкционные меры это внеправовая реальность. Но Литва сначала за них голосует в ЕС, а потом на это решения ссылается, отказываясь исполнять свои обязательства», – сказал Клишас.

Он считает, что Россия должна занять по отношению к Литве жесткую позицию.

«Позицию в таких моментах нужно занимать очень жесткую. Это нарушение суверенитета РФ. Чем более жесткая наша позиция, тем быстрее они реагируют. Абсолютно недопустимо неделями ждать ответа от чиновников Еврокомиссии. Нужно уметь защищать права своих граждан на наш суверенитет любыми средствами. Вплоть до военных. Санкции – это абсолютно неправовая форма воздействия на позицию граждан. Нужно действовать чрезвычайно жестко и необязательно зеркально. Любые меры. Потому что это суверенитет», – подчеркнул Клишас.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть