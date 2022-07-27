«Любые меры вплоть до военных» – сенатор о недопустимости потакать Литве

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Сенатор РФ Андрей Клишас не считает, что конфликт с Литвой по поводу транзита в Калининград исчерпан.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ряд европейских стран полагает, что санкционные меры освобождают их от выполнения всех обязательств, включая международно-правовые. Ситуация с Калининградом – очень яркий пример. Литва имеет определенные обязательства перед РФ. Она ссылается на санкционные меры и отказывается исполнять международные соглашения. Напомню, что санкционные меры это внеправовая реальность. Но Литва сначала за них голосует в ЕС, а потом на это решения ссылается, отказываясь исполнять свои обязательства», – сказал Клишас.

Он считает, что Россия должна занять по отношению к Литве жесткую позицию.

«Позицию в таких моментах нужно занимать очень жесткую. Это нарушение суверенитета РФ. Чем более жесткая наша позиция, тем быстрее они реагируют. Абсолютно недопустимо неделями ждать ответа от чиновников Еврокомиссии. Нужно уметь защищать права своих граждан на наш суверенитет любыми средствами. Вплоть до военных. Санкции – это абсолютно неправовая форма воздействия на позицию граждан. Нужно действовать чрезвычайно жестко и необязательно зеркально. Любые меры. Потому что это суверенитет», – подчеркнул Клишас.