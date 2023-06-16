Любые переговоры будут сорваны британским террором – экс-полковник СБУ

Владимир Гладков .  
16.06.2023 21:39
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Терроризм, Украина


Британская разведка бдительно наблюдает и пресекает любые попытки противоборствующих сторон на Украине как-либо договориться, каждый раз устраивая провокацию, чтобы у противников даже не возникало мысли приблизиться друг к другу.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший полковник СБУ Василий Прозоров, перешедший на сторону России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Британская разведка бдительно наблюдает и пресекает любые попытки противоборствующих сторон на Украине как-либо договориться,...

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«Сорвутся ли «западные партнёры» во все тяжкие, я про британскую провокацию, которую готовят на базе ГУР МО в Одессе под кураторством и техническим обеспечением британской разведки?», – озвучил автор канала вопрос подписчика.

«Вообще не удивлюсь, если так и будет. Посмотрите, с начала СВО, а если копнуть, ещё даже с начала АТО, каждый раз, когда стороны начинают делать шаги друг к другу, каждый раз вмешивается британская сторона и каждый раз толкает ситуацию к обострению. Каждый раз они делают всё, чтобы у сторон даже не возникло никакой мысли прекратить боестолкновения», – отметил он.

«Британцам выгодна эта война, поэтому они будут делать всё, чтобы она продолжалась как можно дольше. Русские убивают русских – это просто вековая мечта англосаксов», – ответил Прозоров.

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