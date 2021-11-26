«Люциферон» и татуировка дьявола»: По России разгоняют коронавирусные фейки

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В России основным источником фейков о коронавирусе в основном выступают маргинальные сообщества, но соцсети не стремятся удалять такую информацию, чтобы не терять трафик.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пришла Ассоциация интернет-технологов, которая подготовила доклад «Антиваксерский контент в соцсетях: угрозы влияния фейков и позиция соцсетей».

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Как сообщает «Коммерсант», для оценки масштабов распространения фейков авторы исследования использовали автоматизированный поиск по ключевым словам в соцсетях, а потом вручную исключили нерелевантные результаты. Ключевым критерием «антиваксеркского контента» стало наличие антипрививочной пропаганды, основанной на лженаучных теориях и такого рода тезисах: «В вакцинах чипы», «все привитые умрут через два года», «это проект Билла Гейтса по чипизации населения».

Также авторы приводят конкретные примеры фейков.

«Например, автор одного из них подробно разбирает состав вакцин и находит в них якобы ядовитые вещества: «Подумайте сто раз прежде, чем колоться». В другом посте рассказана история о том, как таможенники в одном аэропорту утверждали, будто вакцинированных можно вычислить с помощью рамок металлодетектора из-за наличия в их организме тяжелых металлов. Популярностью также пользуется фейк о том, что вакцина содержит некий «Люциферон», создающий под кожей татуировку дьявола», – говорится в исследовании.

Также был составлен своеобразный рейтинг соцсетей по наличию в них контента, связанного с антипрививочным протестом, для чего было подсчитано количество сообществ и отдельных пользователей, распространяющих такой контент на аудиторию более чем в 200 тысяч подписчиков.

Больше всего таких страниц обнаружилось во «ВКонтакте» — 122 сообщества, на которые подписаны 11 миллионов аккаунтов. По суммарному количеству подписчиков впереди «Одноклассники»: на 85 популярных страниц с фейками о коронавирусе подписаны 18 миллионов аккаунтов.

Эксперты полагают, что протест против вакцинации в соцсетях консолидируется вокруг маргинальных движений, среди которых называются, в частности, сообщество «Общенародный союз возрождения России», паблики «Антиутопия и утопия», «Ведический мир», «Телеканал Сталинград», страничка в Instagram движения «Сорок сороков» и так далее.

«В ассоциации считают, что соцсети не всегда ведут активную борьбу с недостоверной информацией, поскольку она способствует росту трафика. Так, Facebook предпочитает маркировать такой контент как «ложную информацию», но не препятствует его продвижению. 44% опрошенных полагают, что наиболее эффективным методом борьбы с фейками является блокировка таких сообществ, 33% считают достаточным удаление публикаций, 20% уверены, что хватит и специальной маркировки», – отмечается в докладе.