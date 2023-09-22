Людей для войны Украине хватит на два-три года. Потом придется звать иностранцев – Бортник

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Украине хватит собственных человеческих ресурсов для продолжения войны еще на два-три года. В дальнейшем ей придется обращаться за помощью иностранцев.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бортника, при этом уровень жизни в стране будет постоянно падать.

«Я думаю, что в случае сохранения нынешнего баланса, будет упрощаться социальная структура. Условно говоря, богатых и среднего класса в нашем обществе будет становиться все меньше, население будет сокращаться по обе стороны от линии фронта, все будет становиться дешевле, беднее, злее. То есть будет проходить упрощение социальных структур до состояния военных государств или государств-армий. Вот, что нас ожидает, если война будет длиться долго», – сказал эксперт.

«Но и в этом режиме все равно человеческого ресурса хватит на два-три года, потом нам необходимо будет привлекать человеческий ресурс в другие страны. У нас не будет хватать солдат. России, может быть, лет на 5-7. Вся эта дорога будет преисполнена политическими вызовами и кризисами, возможными попытками покушений, государственных переворотов. Там будет очень много по дороге столбовых камней еще. И в этом процессе мы можем находиться еще очень долго», – заявил Бортник.