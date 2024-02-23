Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская армия применяет химические оружие против российских солдат на Донецком направлении.

Об этом в интервью блогеру Сергею Рулеву заявил зам по вооружению 110-го полка ВС РФ Владимир Демченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По словам Демченко, снаряды, заряженные химическими веществами, ВСУ сбрасывают с квадрокоптеров, залетая над позициями российской армии.

«Эти твари начали бить нас химией на донецком участке фронта. Тактическое направление Авдеевка – буквально вчера обстреляли наш опорник, 7 человек отравились химическим веществом. Людей еле откачали, сейчас у них берут анализы. Сверху были сбросы с квадрокоптеров», – подчеркнул Демченко.