«Людей еле откачали»: ВСУ сбрасывают химоружие с дронов на позиции РФ – российский офицер

Анатолий Лапин.  
23.02.2024 16:25
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина, Химоружие


Украинская армия применяет химические оружие против российских солдат на Донецком направлении.

Об этом в интервью блогеру Сергею Рулеву заявил зам по вооружению 110-го полка ВС РФ Владимир Демченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия применяет химические оружие против российских солдат на Донецком направлении. Об этом в...

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По словам Демченко, снаряды, заряженные химическими веществами, ВСУ сбрасывают с квадрокоптеров, залетая над позициями российской армии.

«Эти твари начали бить нас химией на донецком участке фронта. Тактическое направление Авдеевка – буквально вчера обстреляли наш опорник, 7 человек отравились химическим веществом. Людей еле откачали, сейчас у них берут анализы. Сверху были сбросы с квадрокоптеров», – подчеркнул Демченко.

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