«Людей не бросаем» – получившие увечья бойцы ВС РФ смогут продолжать службу

Благодаря инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу инвалиды войны получили возможность продолжать военную службу, получая достойные зарплаты и социальное обеспечение.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решением Шойгу люди-инвалиды по здоровью остаются в системе Министерства обороны. Для них найдутся должности в военных комиссариатах, и других местах.

Вы понимаете, что этого никогда не было. Как инвалиды, утратившие конечности, они имеют группу годности «Д», полностью негодных к дальнейшей службе. Они всегда увольнялись, и в исключительных случаях персональными решениями они оставались», – сказал Трухан.