«Людей не бросаем» – получившие увечья бойцы ВС РФ смогут продолжать службу

Владимир Гладков .  
07.08.2023 20:27
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Благодаря инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу инвалиды войны получили возможность продолжать военную службу, получая достойные зарплаты и социальное обеспечение.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Благодаря инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу инвалиды войны получили возможность продолжать военную службу,...

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«Решением Шойгу люди-инвалиды по здоровью остаются в системе Министерства обороны. Для них найдутся должности в военных комиссариатах, и других местах.

Вы понимаете, что этого никогда не было. Как инвалиды, утратившие конечности, они имеют группу годности «Д», полностью негодных к дальнейшей службе. Они всегда увольнялись, и в исключительных случаях персональными решениями они оставались», – сказал Трухан.

Он подчеркнул, что таким образом инвалиды войны получают социальное обеспечение и хорошие зарплаты даже для крупных городов России.

«А сейчас это поставлено на поток. Людей без пенсий и квартир не увольняют, они могут продолжать службу, приносить пользу», – добавил полковник.

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