«Людей катастрофически не хватает, привлекаем гражданских» – офицер ВСУ о строительстве линии обороны

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Украинской армии не хватает людей, и она привлекает гражданских для строительства второй и третьей линии обороны.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир группы инженерного обеспечения 3 ОШБр ВСУ, правосек Сергей Тищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вторую-третью линию обороны строят инженерные полки, которые хоть и действуют в полосе обороны бригады, но привлекают к своей работе подрядные организации, насколько я знаю. Они привлекают технику, и всё остальное, насколько у них есть возможность. Да, техники всегда не хватает, в этом проблема. Она всегда выходит из строя. В технике, в людях проблема. И я уверен, что привлекаются специалисты, гражданские инженеры. Хотя я работаю на передовой, сюда мы их не привлекаем, но на вторую-третью линию обороны можем», – сказал Тищенко.

«И людей всегда не хватает. Это такая пропасть, туда сколько бы ни дал – всегда будет не хватать. Это такой горячий период, весна-лето, потолок это осень, мы эту линию должны построить», – добавил офицер.