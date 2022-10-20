Людей переселяют, чтобы они не мешались под ногами у военных, – замглавы Херсонской области

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Новости Украины

Переселение жителей в Херсонской области происходит для того, чтобы они не создавали панику и давку в случае экстренной ситуации и не мешали военным выполнять свои задачи.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В любой экстренной ситуации, когда люди начнут бежать или массово создавать панику, это будет очень сильно мешать военным, поэтому мы попросили прислушиваться, у нас никто никого не заставляет, у нас добровольные отношения. И благодаря этому уже около семи тысяч человек эвакуировались из правобережной части Херсонской области на левый берег. Если бы у нас не было проблем с переправами, то, может быть, не было бы так все предсказуемо. Мы просто просим людей не мешаться под ногами у военных, потому что нацисты, в отличие от нас, используют своих же собственных граждан как живой щит, пытаясь прикрываться людьми, пытаясь укрываться в местах, где есть большое скопление людей. Мы, напротив, как государство, сохраняем жизнь каждого человека», – заявил Стремоусов.