«Людей полно, победа обеспечена» – генерал ВСУ собирается завалить спецназ РФ трупами «народной самообороны»

16.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Для того, чтобы Украина получила возможность победить РФ, Киеву необходимо собрать из народа особые отряды, дать им только базовую военную подготовку, и бросить против российского спецназа.

Об этом в эфире YouTube-канала «Idealist» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, украинский боевик в чине генерала ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская армия может проиграть российской. Но никогда подготовленный украинский народ не проиграет украинской армии. Поэтому задача – в максимально короткие сроки в масштабах государства подготовить народ к сопротивлению. Мы назвали это «пять шагов» – территориальная оборона, движение сопротивления, национально-патриотическое воспитание, информационное противодействие российской пропаганде, и довоенная подготовка населения. Ваш родственник, который пройдёт подготовку у нас – вы никогда не догадаетесь, что он прошёл у нас подготовку. Даже его жена не будет знать, что он – член движения сопротивления», – сказал он.

Кривонос подчеркнул, что такие прошедшие всего лишь «довоенную» подготовку люди должны будут не только встречать российские войска с оружием в руках, но и бороться со спецназом.

«Когда враг будет понимать, что на каждом перекрёстке, в каждом населённом пункте будут стоять люди, обученные, знающие свой манёвр, мотивированные и вооруженные, с созданной системой управления – они никогда не пойдут сюда. Потому что понимают, что глаза будут видеть их всех. Чего боятся спецслужбы любой страны, когда выполняют задачи в тылу врага? Боятся кого-то встретить. Потому что это утечка информации, и все их попытки действовать скрыто и бесшумно умножается на ноль. Когда тебя уже увидели – это уже вопрос времени, когда тебя поймают или уничтожат», – рассуждает националист.

Он назвал свою инициативу возможностью «поиграть в войнушку», которой экс-боевики «АТО» должны обрадоваться.

«У нас большое количество людей, которые вернулись с войны и чувствуют себя забытыми, выброшенными. Что даёт тероборона? Мы даём возможность играться в войну. Потому что в нормальном, взрослом мужчине всегда внутри сидит маленький ребёнок, который не наигрался в войнушку. Он хочет чувствовать себя Рэмбо», – резюмировал генерал.