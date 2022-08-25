«Людей там нет»: почему ненависть убивает, и как это происходит на Украине

Новости Украины

Сегодняшнее информационное утро принесло страшное известие – снаряд в Горловке убил молодую мать и покалечил двух ее несовершеннолетних детей. Все трое пополнили бесконечный и длинный как очередь к мавзолею мартиролог жертв необъявленной войны на Донбассе.

Одновременно с этим та же новостная лента принесла и другое известие – как сообщил губернатор Хмельницкой области Сергей Гамалий, в результате ракетных ударов по Шепетовскому району вечером 24 августа пострадали три человека: женщина и двое детей получили легкие ранения.

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Казалось бы, две совершенно зеркальные ситуации – и там, и там матери с детьми, правда, горловской повезло меньше, но как мы понимаем, это дело случая, и в другой раз та же безжалостная рулетка вполне может указать на кого-то другого. Так что дело не в этом.

Повторюсь: перед нами одинаковые люди, у каждого пара рук, пара ног, пара глаз, даже язык на котором они говорят с высокой долей вероятности один и тот же. Разница лишь в реакции на произошедшее окружающих и медиасреды.

В случае Украины моментально включается многоголосый одобрительный и радостный хор пропагандистов, активистов, разнообразных политиков и просто натасканных как собаки на чужую кровь агрессивных обывателей.

Если взять российскую политизированную блогосферу то там картина иная. ЛОМы пусть и сквозь зубы все-таки признают, что у российского «высокоточного» оружия могут быть не предусмотренные сценарием случайные и сопутствующие гражданские жертвы. Но на русской стороне «в среднем по палате» эти жертвы никого, кроме отдельных потерявших берега моральных уродов, требующих «физического истребления украинской нации» не радуют. И про то, что погибшие люди обстреляли себя сами, никто на русской стороне говорит.

Русские ЛОМы могут призывать к ударам по центрам принятия решений, к бомбежкам дорог и мостов и даже к уничтожению Зеленского, но в отличие от своих украинских визави никогда не призывали к убийствам гражданских, будь они чьими угодно сторонниками.

Для украинских же пропагандистов и политизированных обывателей расчеловечивание стало нормой. Причем, расчеловечивание даже не противника как такового, а вообще всех, кто вместе с ними не считает русских врагами. В украинском официозном вокабуляре «коллаборант» – значит уже и не человек. Недостойный сочувствия, зато достойный радостной джиги на своей могиле.

К сожалению, долбежка пропагандой дает свои плоды и яд ненависти постепенно просачивается с верхних общественных этажей на нижние. И вот мы уже видим результаты соцопросов, согласно которым украинцы стали значительно хуже относиться к жителям Крыма, ЛНР и ДНР.

И если в отношении крымчан мнения как минимум разделились (положительно относятся 22%, отрицательно – 23% , а нейтрально – 45%), то в отношении жителей Донбасса доминирует негатив: положительных оценок всего 14%, зато отрицательных – 47% при 32% нейтральных.

Понятное дело, что такие цифры не упали с неба, а являются следствием многолетней политики деления страны по сортам, многолетнего насаждения донбассофобии (помните это еще с первого майдана: «Не ссы в подъезде, ты же не донецкий»?) и опоры на образ внутреннего врага как эффективный способ удержания власти в расколотом обществе.

А последние 8 лет рассматривания друг друга через прицел лишь добавили щепотку необходимого перца в это густое варево.

Поэтому не удивляет равнодушие многих украинцев к донецким и горловским бедам и жертвам, как и стремление в упор не видеть собственной вины в «неправильных» обстрелах (как мы помним, «правильные» обстрелы и достойные сочувствия и сопереживания жертвы обстрелов находятся исключительно по украинскую сторону фронта).

Как не удивляют заскриненные одним из блогеров сетевые диалоги подобного рода:

– Харьков сейчас из вертолетов обстреливают. – А Донецк из Хаймарсов М777. И все 8 лет обстреливали артиллерией. И все эти годы от обстрелов гибли люди. – Оооо опять эти ваши 8 лет. Да мне насрать на 8 лет Донецка.

Понятно, что «своя рубашка ближе к телу» и чужое горе не болит. Однако, исповедуя такую позицию, не стоит в ответ на теперь уже собственное горе спрашивать «А нас за що?». Потому что спираль ненависти, если ее долго и старательно раскручивать, именно так и работает. Оборачиваясь бумерангом по тем, кому было все равно.

Интересно при этом наблюдать метаморфозу не всех, но многих украинцев «по ту сторону». От годами транслировавшегося изначального «Там наши люди» до нынешнего «людей там нет» и «эту скотину ничуть не жалко». Как видим, если годами рассматривать брата в прицел, то он действительно для многих перестает быть братом.

Людей методично приучают ненавидеть Донбасс, Крым, а теперь уже даже херсонцев с мелитопольцами – просто за то, что остались «на той» стороне. Ненависть и желание отомстить хотят сделать социальной нормой.

«Что было характерно с начала Майдана со стороны его адептов – полное отсутствие или игнорирование эмпатии. Интеллектуальные укропы прекрасно эмпатически нас ощущают и понимают. Их игнор наших проблем, мотивов, нашей правды – это не отсутствие эмпатии, это намеренное ее игнорирование. Они нас прекрасно понимают. Понимают, все знают, но просто настроены этого «не замечать», чтобы было сподручней нас уничтожать. Уничтожать, но не испытывать никаких рефлексий. Они давно выписали нас из людей. Сами. По своему выбору. Им так проще оправдывать для самих себя наше уничтожение все эти 8 лет. Оправдывать и оставаться в психологическом комфорте. Это не ошибка. Это не заблуждение. Это сознательный выбор. Они все прекрасно понимают. Просто они так хотят. Это шовинизм по выбору», – пишет одесский волонтер Владимир Грубник.

Правда, выводы из этого правильного в целом наблюдения делает совершенно неправильные. Сталкиваясь с «шовинизмом по выбору» – последнее дело пытаться его «лечить» таким же шовинизмом и ненавистью, только с противоположным знаком. Это в бою легко, там ты с оружием и твой противник тоже. А сложные социальные взаимодействия с некомбатантами так не работают. Тем более, что нам всем – и им и нам – потом вместе жить.

Это тот момент, который, как правило, упускают из виду адепты «тотального уничтожения противника». И дело даже не в моральном аспекте. Правда в том, что «вориженьки» не сгинут, как роса на солнце даже в случае вашей победы.

И задача – не «всех убить», а выключить пропагандистские «башни Саракша», годами ретранслирующие ту самую ненависть, которая, в конечном счете, и убивает. Только сделав это, мы получим шанс на успешную, хотя и долгую терапию, которая в финале сможет вернуть оболваненным людям их потерянный людской облик.

Тут мы выходим на вопрос ответственности пропагандистов за происходящее. Ведь, что такое рука, сжимающая курок в сравнении с головой, отдающей этой руке приказы? На самом деле, мы точно знаем, что пропаганда работает, и значительно повышает уровень ненависти и готовности к насилию. Доказано это было, кстати, не так уж и давно по историческим меркам – во время следствия по геноциду в Руанде в середине девяностых.

«Как вы знаете, большую роль в подготовке этого геноцида сыграло «Свободное радио и телевидение тысячи холмов» (там так-то напрямую призывали к уничтожению тутси, хоть и эвфемизмами, и рассказывали, как это сделать). Так вот, Руанда действительно холмистая страна, и были деревни, куда «Радио тысячи холмов» просто не пробивало. Исследователи наложили карту покрытия сигналом радиостанции на, собственно, известные и доказанные факты геноцида. Результат был такой: в селах, куда сигнал не добирался, было заметно МЕНЬШЕ людей, осужденных за геноцид, и заметно МЕНЬШЕ жертв геноцида. Так что пропаганда убивает в самом непосредственном смысле. Именно поэтому «Радио тысячи холмов» пошло под трибунал всем, кхм, коллективом», – пишет историк София Широгорова.

Думаю, что этот исторический урок вполне применим не только для хуту и тутси, но и для нашего нынешнего противостояния «укропов» с «колорадами».