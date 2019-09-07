Люди Байдена сулят поддержку ВСУ в их «смелых попытках побороть российскую агрессию»

07.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Представитель близкого к Джо Байдену правого крыла Демпартии США сенатор Крис Мерфи посулил от имени своей группы американского истеблишмента полную поддержку Украине при условии, что украинская власть продолжит бороться с коррупцией.

Об этом сенатор заявил в интервью «Громадскому», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приятно возвращаться на Украину. Я был здесь во время протестов 2013 года под сценой майдана вместе с сенатором Маккейном. Мы гордимся этой революцией достоинства, к которой присоединились люди по всей стране. Они вновь требуют суверенной и независимой страны. Я рад, что мы партнеры. Украина имеет поддержку и от республиканцев и от демократов. Мы о многом спорим в США, но есть вещи, которые нас объединяют – это поддержка Украины. Сегодня меня бодрит тот факт, что Украина делает сильный акцент в борьбе с коррупцией. Об этом ходило много разговоров. Есть прогресс. Идет движение. Мы ждем встречи с президентом. Это будет первая наша встреча. Надеюсь, что мы станем партнерами», – отметил в ходе интервью Мерфи.

При этом, по словам еще одного сенатора-демократа Рона Джонсона, Украине необходимо обеспечить обороноспособность.

«Чтобы иметь сильную экономику необходимо иметь безопасную страну. То, насколько Россия дестабилизировала ситуацию в Украине, незаконно аннексировавши Крым и оккупировав восток страны, очень повлияло на экономику. Я хочу быть уверенным, что США будет поддерживать украинскую армию в их смелых попытках побороть российскую агрессию. Я надеюсь, что это поможет украинской армии. Я уверен в том, что Зеленский ставит перед собой приоритет решить конфликт на востоке страны», – подчеркнул Джонсон.

Ранее ПолитНавигатор со ссылкой на киевский телеграм-канал “Легитимный” сообщал о встречах сенаторов-демократов с руководством украинского силового блока и их стремлении заручиться в Киеве поддержкой в предвыборной борьбе в США.