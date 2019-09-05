Люди Байдена «вербуют» нового генпрокурора Украины

05.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Американские сенаторы-демократы Крис Мерфи и Рон Джонсон будут уговаривать генпрокурора Украины Руслана Рябошапку не начинать расследование по “украинскому делу” сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает украинский телеграм-канал “Легитимный”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По информации “Легитимного”, сенаторы-демократы намерены всячески тормозить расследование и поиск компромата на Байдена.

“Это запасной план Байдена. Вдруг Зеленский договорится с Трампом о поиске компромата и начала расследования. Задача Рябошапки будет всячески это “тормозить” и докладывать лоббистам Байдена. Эта встреча более похожа на “вербовку” Генпрокурора людьми Байдена”, – говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщмили о встрече сенаторов с генпрокурором Рябошапкой.

“Легитимный” также сообщал о том, что Джо Байден “пошел в атаку” на украинском направлении на фоне активности лоббистов Трампа, ведущих закулисные переговоры с Игорем Коломойским и людьми из окружения президента Владимира Зеленского относительно передачи украинцами компромата на конкурента действующего президента США.

“Украинский кейс является ключевым в американских выборах. Трамп 29 августа распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. Это было повышение ставок перед заключительными “торгами”, которые пройдут в Вашингтоне в сентябре. Сейчас происходит “скрытый ход” Байдена. Так в Сенате США призвали сохранить помощь Украине. Сделало это заявление лобби Байдена. Также в Украину летят два сенатора. Публичная цель у них поддержать Украину. Скрытая цель – это торги за “компромат” на Байдена”, – отмечал телеграм-канал.