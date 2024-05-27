Люди бегут из Харькова: зимой город будет непригоден для жизни

Анатолий Лапин.  
27.05.2024 13:55
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Сюжет дня, Украина, Харьков, Энергетика


Из-за уничтоженной тепловой генерации население Харькова ждет сложная зима, многие уже планирует выезд из города и области.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил харьковский медийщик Юрий Ларин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за уничтоженной тепловой генерации население Харькова ждет сложная зима, многие уже планирует выезд из...

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«Ситуация объективно сложная, потому что ТЭЦ-5, которая уничтожена полностью, она обеспечивала значительную часть Харькова именно тепловой энергией, и область – электроэнергией…

Очевидно, что более дальновидные люди планируют себе варианты выезда или зимовки где-то не в Харькове или Харьковской области. Потому что очевидно, зима будет в Харькове самой сложной за все времена существования Украины. Нет теплогенерации и электрогенерации. Если электрику можно передать из соседних областей, то тепло нереально передать», – заявил Ларин.

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