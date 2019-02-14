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14.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
Сельское хозяйство, Украина, Экономика коллапса
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Люди бегут, как из сожженной страны – украинский фермер

Несмотря на то, что Украина имеет лучше почвенно-климатические условия в сравнении с соседней Польшей, люди массово уезжают на сельхозработы именно в Польшу.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза украинского крестьянства Иван Томич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, украинские фермеры владеют сегодня 4,5 миллионами гектарами земли

“Если сравнивать, что сделали наши соседи, то самый яркий пример – Польша. Там больше 1,5 миллионов фермерских хозяйств. Разница в 500 раз. Поэтому, дорогие украинцы, не спрашивайте, почему наши прекрасные молодые (и не только) люди так покидают родную землю. Я это наблюдал это уже не один год, особенно весной 2018-го – как на войну уезжали, автобус за автобусом, проводы. Люди после пасхи выезжают как из сожженной страны. На польские формы, на эти 1,5 миллиона. На строительство, на сельхозработы”, – сокрушается Томич.

“Польская земля не идет ни в какое сравнение с украинскими почвенно-климатическими условиями. Но к сожалению, из этих лучших условий люди с такой силой пытаются сбежать. Это сегодня общенациональная проблема», – резюмирует фермер.

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