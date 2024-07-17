«Люди боятся думать, что будет зимой» – в Киеве почему-то недовольны декоммунизацией электростанций

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Уже сегодня потребители в Киеве получают свет лишь по 7 часов в сутки, зимой ситуация еще больше усугубится. Власть будто не замечает надвигающуюся катастрофу и расходует средства на второстепенные нужды.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Сергей Вельможный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В некоторых городах, в частности в Киеве, отключения от электроэнергии происходят по 17 часов в день. Люди боятся думать, что будет зимой, ведь действительно может возникнуть катастрофа. В это же время из государственного бюджета выделяются миллиарды гривен расходов, которые не являются первоочередными. Таких случаев десятки, о них пишут в СМИ довольно часто. Нужно обратить особое внимание на обеспечение украинцев необходимым в этот сложный период», – сказал Вельможный.

«Переселенцы по 10 лет не могут получить жилье, а очередь из лиц с инвалидностью и других категорий людей на получение собственных домов длится более 35 лет. И с такими темпами мы не сможем развиваться, ведь благополучие граждан равно развитию государства», – разглагольствовал запоздало «поумневший» депутат.