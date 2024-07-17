«Люди боятся думать, что будет зимой» – в Киеве почему-то недовольны декоммунизацией электростанций

Вадим Москаленко.  
17.07.2024 23:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 912
 
Дзен, Украина, Экономика коллапса


Уже сегодня потребители в Киеве получают свет лишь по 7 часов в сутки, зимой ситуация еще больше усугубится. Власть будто не замечает надвигающуюся катастрофу и расходует средства на второстепенные нужды.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Сергей Вельможный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Уже сегодня потребители в Киеве получают свет лишь по 7 часов в сутки, зимой...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«В некоторых городах, в частности в Киеве, отключения от электроэнергии происходят по 17 часов в день. Люди боятся думать, что будет зимой, ведь действительно может возникнуть катастрофа.

В это же время из государственного бюджета выделяются миллиарды гривен расходов, которые не являются первоочередными. Таких случаев десятки, о них пишут в СМИ довольно часто. Нужно обратить особое внимание на обеспечение украинцев необходимым в этот сложный период», – сказал Вельможный.

«Переселенцы по 10 лет не могут получить жилье, а очередь из лиц с инвалидностью и других категорий людей на получение собственных домов длится более 35 лет.

И с такими темпами мы не сможем развиваться, ведь благополучие граждан равно развитию государства», – разглагольствовал запоздало «поумневший» депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть