25.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина, Экономика коллапса
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«Люди хотят в Россию»: Зе-аналитик боится, что настроения из Донбасса перекинутся на всю Украину


Обещания Киева обустроить «европейский уровень» жизни на захваченных украинской армией территориях Донбасса так и остались пустыми словами – население целых населенных пунктов проклинают экономическую разруху на Украине и мечтают о воссоединении с Россией.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Валерий Кравченко, старший научный сотрудник отдела внешней политики Национального института стратегических исследований – государственного учреждения, годовящего аналитику для офиса президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень простая последовательность – чем хуже живут люди в Украине, в разных местах, потому что на самом деле, даже в Донецкой и Луганской области есть разные города. Есть Бахмут, который нормально развивается и очень хорошо выглядит, есть Краматорск, есть Мариуполь, а есть Константиновка, есть Старобельск. И вот, в Константиновке и Старобельске просто советчина на поверхности, люди хотят в Россию», – сказал Кравченко.

Он выразил опасения, что пророссийские опасения могут охватить куда большие территории вследствие кризиса после пандемии коронавируса.

«Очень простая последовательность – если мы видим бедность на горизонте из-за коронавируса, то должны понимать, что это – предусловие реванша, ревизии, левого реванша в Украине. Этим будет пользоваться враг», – заявил киевский аналитик.


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