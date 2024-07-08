«Люди, которые должны защищать страну, подло наживаются на несчастных ухилянтах» – Мосийчук

Вадим Москаленко.  
08.07.2024 21:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


На Украине близкие к силовым органам люди устроили массовый заработок на обмане уклонистов, пытающихся бежать из страны.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов», депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине близкие к силовым органам люди устроили массовый заработок на обмане уклонистов, пытающихся...

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«Две группы уклонистов, каждая где-то по 40 человек, двигаются в направлении украино-венгерской границы. Двигаются очень беспечно. Их берут, они говорят: «Сдаёмся, мы в ЕС».

Оказывается, люди, которые причастны к каким-то нашим спецслужбам, потому что самим провернуть это невозможно, построили кусок границы. За 30 километров от настоящей. Провели этих уклонистов через этот построенный кусок границы, на выходе собрали деньги. Брали от 15 до 20 тысяч долларов. И сказали: Вы идите, там будет село, вы придёте, тем сдадитесь. Их приняли, отвезли на полигон в Ровенскую область», – отметил Мосийчук.

«Такие истории имеют место, так зарабатывают люди, которые должны защищать страну. Вы видели, как укрепрайон на Тисе увеличивается – колючка, сетка, скоро электроэнергию по ней пустят.

Оно было бы смешно, если бы плакать не хотелось. Мы защищаем свободу, а строим концлагерь. Не работает так. У меня вообще впечатление, что это диверсия по демотивации людей защищать страну», – возмутился экс-депутат.

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