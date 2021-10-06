«Люди криком кричат». На Волыни массово отключают должников

06.10.2021 12:18 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

На Западной Украине начались принудительные отключения жилищ от газа в случае даже небольшой задолженности за голубое топливо.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил депутат Игорь Гузь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, такие случаи участились в Волынской области.

«Люди криком кричат. Первая проблема – в случае даже небольшой задолженности что делают газовщики? Они приезжают в частное помещение, якобы квалифицируют, что есть утечка газа, перекрывают газ для людей, не спрашивают есть ли там недееспособные, есть ли там маленькие дети, какая проблематика – они просто выключают подачу газа и уезжают. Ничего не объясняют, никаких моментов нет», – сказал депутат.

«Таких случаев уже не просто десятки – сотни. Люди возмущены, потому что есть разные моменты – сегодня ковид, у людей нет средств и тому подобное. Причем, когда даже задолженность сто или двести гривен. Это недопустимые методы, извините, какого-то гестапо. Издевательство над людьми», – заявил Гузь.