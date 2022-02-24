«Люди машут, радуются», – российские войска встречают в Харьковской области

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Новости Украины

Российские войска, участвующие в операции по денацификации Украины, без боя зашли в Харьковскую область со стороны Белгорода. До этого был нанесен дистанционный удар по украинским военным объектам из «Градов».

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал блогер и репортер Сергей Рулев, который находится в Харьковской области.

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«Границу никто не прорывал, инженерная техника убрала бетонные заграждения, погранцов украинских не было, никакого боя не было. Люди радуются, выходят на дорогу, маршрутками, улыбаются», – сказал Рулев.

По его данным, «взята́ в плен украинская машина «Град».

«Россияне к украинским военным никакого насилия не проявляли. При проходе военной техники движение гражданских машин не прерывается. Некоторые легковые машины при виде российских военных разворачиваются в другую сторону и уезжают», – рассказал Рулев.