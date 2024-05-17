«Люди не хотят эвакуироваться, увозим насильно» – гауляйтер Харьковской области

Вадим Москаленко.  
17.05.2024 10:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1703
 
Война, Дзен, Общество, Россия, Сюжет дня, Украина


Многие жители восточных и северных регионов Украины не хотят эвакуироваться перед приходом российской армии. Об этом в эфире видеоблога антироссийской пропагандистки киевского режима Натальи Мосейчук заявил гауляйтер Харьковской области Олег Синегубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«2023-2024 годы всё пограничье у нас постоянно под обстрелами. И когда мы объявляем даже принудительную эвакуацию детей с семьями. А родители не хотят уезжать даже при таких условиях с Волчанского направления, Купянского направления, направления Липцов. Из приграничных населённых пунктов. И мы должны фактически насильно вывозить такие семьи», – сказал Синегубов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Многие жители восточных и северных регионов Украины не хотят эвакуироваться перед приходом российской армии....


«Скажу больше, и сейчас, когда происходит эвакуация под обстрелами… В Липцах к женщине подошли сотрудники полиции по поводу эвакуации, она отказалась. А на следующий день её уже вывозили, скажем так, с ампутированной конечностью», – добавил харьковский гауляйтер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть