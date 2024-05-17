«Люди не хотят эвакуироваться, увозим насильно» – гауляйтер Харьковской области

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Многие жители восточных и северных регионов Украины не хотят эвакуироваться перед приходом российской армии. Об этом в эфире видеоблога антироссийской пропагандистки киевского режима Натальи Мосейчук заявил гауляйтер Харьковской области Олег Синегубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«2023-2024 годы всё пограничье у нас постоянно под обстрелами. И когда мы объявляем даже принудительную эвакуацию детей с семьями. А родители не хотят уезжать даже при таких условиях с Волчанского направления, Купянского направления, направления Липцов. Из приграничных населённых пунктов. И мы должны фактически насильно вывозить такие семьи», – сказал Синегубов.

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«Скажу больше, и сейчас, когда происходит эвакуация под обстрелами… В Липцах к женщине подошли сотрудники полиции по поводу эвакуации, она отказалась. А на следующий день её уже вывозили, скажем так, с ампутированной конечностью», – добавил харьковский гауляйтер.