«Люди обнищали, экономики больше нет»: оппозиция зовёт народ на борьбу против режима Санду

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Новый этап дискриминации парламента, запугивания оппозиции, сознательного разрушения страны», – так охарактеризовал сегодняшнее пленарное заседание парламента экс-президент Республики Молдова, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин.

Об этом он заявил в ходе брифинга Блока коммунистов и социалистов по итогам летней парламентской сессии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«От независимости и суверенитета страны ничего не осталось. Все обещания правительства так и остались пустыми словами. Люди обнищали. Экономики больше нет, а Молдова живет только за счет западных кредитов и подачек», — сказал бывший глава государства.

Владимир Воронин добавил, что инициативы Блока коммунистов и социалистов, направленные на улучшение положения людей, отвергаются большинством из партии «Действие и солидарность».

Вице-спикер парламента, глава фракции Партии социалистов Влад Батрынча отметил, что оппозиция высказалась против продления чрезвычайного положения, при котором страна лишена инвестиций и возможности нормально развивать экономику.

«ЧП удобно только для тех, кто хочет совершать тайные сделки, втихаря распоряжаться государственными деньгами», – заявил представитель социалистов.

Влад Батрынча подчеркнул, что стране нужны досрочные парламентские выборы. По словам вице-спикера парламента, кратчайшим путём к выборам является вотум недоверия правительству Дорина Речана, инициированный Блоком коммунистов и социалистов. При этом остаётся непонятным, каким образом оппозиционная фракция намерена претворять свою инициативу в реальность, не обладая даже относительным парламентским большинством.

В завершение своего выступления Батрынча призвал все оппозиционные силы страны, включая внепарламентские партии, консолидироваться вокруг этой идеи досрочных свободных и честных парламентских выборов.

Но мы вновь зададимся вопросом: каким образом господин Батрынча и Партия социалистов собираются объединять все оппозиционные силы, если они используют язык вражды в адрес одного из лидеров оппозиции Илана Шора и его партии? Впрочем, тот же самый вопрос можно задать самому Шору и его сторонникам.