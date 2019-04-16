Люди Порошенко спешат занять места в команде Зеленского

16.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Несмотря на лозунги Владимира Зеленского об обновлении власти, в его команду попадают представители старой прогнившей верхушки.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите, у нас тут как раз третья годовщина назначения Кабмина Гройсмана, мне сразу вспомнилось: а кто же был главой Минфина в Кабмине Гройсмана и был назначен туда по квоте Порошенко? А, так это же Александр Данилюк, это не ближайший ли теперешний советник Зеленского, устами которого он собирается перетрахивать, перетряхивать – в общем, заниматься извращёнными какими-то вещами с антикоррупционными органами?

Тот Данилюк, которого Пётр Алексеевич, как говорит его ближайшее окружение, называл по-родственному «Саша»? Это на тему существующих договорняков между Порошенко и Зеленским, когда ближайший соратник Порошенко сидит уже возле Зеленского.

Именно Данилюк отвечал за национализацию «ПриватБанка» и за то, что туда вкатили 150 миллиардов гривен. Именно Данилюк был главой Минфина в это время», – рассказал Корнейчук.

Также эксперт отметил, что политическое будущее нынешнего главы украинского правительства Владимира Гройсмана вполне безоблачно, так как это рукопожатная в парламенте и выгодная для олигархов фигура.