12.02.2020, Москва, Елена Острякова

Российские СМИ в угоду Молдове замалчивают события, происходящие в Приднестровье, которое является «территорией не только независимости, но и исторической правды».

Об этом на коллегии МИД ПМР заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Хотел бы обратиться и к Россотрудничеству, и к русским общинам, и к русским СМИ. Показывайте, что в Приднестровье. Я не вижу этого. Никто не видит. Проходит День Победы. У нас «Бессмертный полк», возложение цветов, как это должно быть. Но этого нет нигде. Кто-то хочет не обидеть Додона и социалистов. Мы не должны замалчивать правду в угоду кому-то. Именно этим и предают память», – сказал Красносельский.

Он посетовал на то, что многие проблемы Приднестровья остаются нерешенными. Это вопрос получения российского гражданства без отказа от другого гражданства, применение материнского капитала, получение сертификата о медицинском образовании.

«Иногда люди просто хотят умереть с российским паспортом. Не получать российскую пенсию, не пользоваться льготами. Просто получить российский паспорт и с ним уйти в мир иной. Почему им отказывают? Их подставили и не извинились. И лишают права получить тот документ, который они имеют право получить как бывшие граждане Советского Союза. Мы здесь проводники Русского мира, русскости», – сказал Красносельский.