Люди раскупают билеты на поезд из Мелитополя в Крым

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Новости Украины

За первые сутки регистрации на поезд из Мелитополя в Джанкой заявки подали несколько десятков пассажиров. Поезд отправится 1 июля в 16:05.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил ТАСС гендиректор «Мелитопольских железных дорог» Алексей Ефремов.

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«Люди интересуются, уже регистрируются не только на первый поезд, но и на более поздние даты: 10, 12 июля. Если нужно поехать в какую-то конкретную дату, а известно, что количество мест ограничено, то есть в тестовом режиме запланированы три вагона по 80 мест, то люди, понимая свои планы, записываются на определенные даты», – сообщил Ефремов.

Поезд из Мелитополя в Джанкой и обратно будет ходить ежедневно. Билеты продают непосредственно в вагоне за наличные, безналом на официальном сайте перевозчика и в мобильном приложении «В путь – билеты на электрички». Стоимость проезда от Джанкоя до Мелитополя составит 250 рублей.

С 1 июля также начнет ходить поезд по из Джанкоя в Херсон и обратно. Здесь стоимость проезда составит 310 рублей.

Также с 1 июля впервые за 8 лет возобновляется регулярное автобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Автобусы будут отправляться с автостанции «Курортная» на железнодорожном вокзале Симферополя дважды в день. Стоимость проезда до Херсона и Мелитополя составит 1,3 и 1,8 тысячи рублей до Бердянска.

По информации вице-премьера правительства Крыма Георгия Мурадова, гарантом осуществления пассажирского сообщения выступают крупнейшие транспортные операторы полуострова – ГУП РК «Крымтроллейбус» и Южная пригородная пассажирская компания.

«Введение регулярного пассажирского сообщения автомобильным и железнодорожным транспортом с Херсонской и Запорожской областям является важным звеном в укреплении интеграционных процессов с освобожденными территориями Юга Украины. Жители соседних регионов получат не только транспортную доступность, необходимую для стабилизации социально- экономической ситуации. Введение сообщения позволит населению Херсонской и Запорожской областей в обозримые сроки решить вопросы трудоустройства, дальнейшего образования выпускников школ, медицинского обслуживания, развития малого предпринимательства», – отметил Мурадов.