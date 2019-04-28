Люди Сороса усиливают влияние на Зеленского

28.04.2019, Киев, Владимир Гладков

В окружении Владимира Зеленского на первые роли в информационной повестке выходят ставленники Джорджа Сороса и олигарха Виктора Пинчука.

Об этом в эфире канала «Капитал» заявил украинский политический эксперт Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Складывается такое впечатление, что сегодня в политическом плане в команде Зеленского начинают доминировать, во всяком случае информационно и политически, люди Пинчука и Сороса.

Я надеялся, что придёт команда Коломойского или команда Авакова, там есть много очень рационально мыслящих людей, людей бизнеса, людей права. Но пока что эта часть команды как-то информационно она уступает, может, она потом в работе переиграется», – заявил Бортник.

«Я так скажу, мы ожидали жидобандеровцев в хорошем смысле этого слова, а пришли жидобандеровцы в плохом смысле», – отметил ведущий канала, политолог Дмитрий Джангиров.