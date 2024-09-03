«Люди теряют сознание, случаются инсульты» – генерал ВСУ о буднях расчётов ПВО

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Во время массированных дроново-ракетных атак РФ бывает так, что бойцы расчётов украинской ПВО теряют сознание – и приходится заводить новых.

Об этом на канале «Politeka» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения управления, это очень тяжело. Представьте, у кого есть телевизоры, большой экран, на котором просто паутина маршрутов. Во-первых, маршрутов противника, во-вторых, наших средств, тех же наших истребителей, и надо принимать решения. Автоматика, насколько возможно, помогает, но когда такое количество, помехи, это очень сложно. И во всей этой паутине надо правильно распределить, что отдать на уничтожение авиации, что уничтожать ЗРК, артиллерийскими комплексами, где ставить задачи мобильных групп, а также подразделениям РЭБ по воздушным целям. Это очень напряжённая работа этих расчётов», – жаловался он.

«Казалось бы, штурмовики в окопах, там непосредственно смерть, взаимное уничтожение, всё остальное, конечно, наиболее тяжёлое там. Но здесь люди просто теряют сознание – такое напряжение, происходят инсульты, а как правило, это в подземелье с малым присутствием кислорода, тяжёлый температурный режим везде. По совокупности, расчёты… кто-то падает, новых заводят – в такой обстановке приходится выполнять задачи», – рассказал Романенко.