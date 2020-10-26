«Люди умирают, не получив помощи» – на Украине просят у братской РФ вакцину

26.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине множество людей, среди которых и ветераны Великой Отечественной войны», умирают от коронавирусной инфекции, так и не дождавшись нормальной медицинской помощи.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила украинская правозащитница и адвокат Елена Бережная, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация, которая сложилась на Украине – если первое время мало кто из знакомых страдал от этого коронавируса, то в последнее время очень многие просто физически умирают, не получив необходимой помощи.

В Киевской городской организации ветеранов умер её многолетний руководитель Николай Мартынов, и его заместитель Валентин Соловей, у которого обнаружили коронавирус, когда он уже находился в госпитале.

К сожалению, ветераны по всему миру находятся в зоне риска, уходят из жизни от других заболеваний. Но то отношение, которое трансформируется нашей властью для наших ветеранов, просто плачевное», – сказала Бережная.

Она добавила, что помочь украинским ветеранам, как и остальным гражданам этой страны, может только братский российский народ.

«То, что сейчас происходит – все знакомые говорят, что лечение платное и дорогое. У нас в один день три человека, больные коронавирусом, выбросились из окон разных больниц. И это относительно молодые люди, которых могли ещё вылечить, и которые могли ещё длительное время жить на этой земле.

Мы пришли к такому мнению, что просто нужно просит о помощи, кричать «SOS». Естественно, помощь нам может оказать только РФ, наш братский народ», – подчеркнула адвокат.

По мнению правозащитницы, когда в России запустят массовое производство вакцины, то помощь украинским старикам не станет для них большой проблемой.

«Я понимаю и осознаю, что если эта вакцина будет изготавливаться – у вас есть свои ветераны, много своих людей пожилого возраста, есть категории в зоне риска. И, безусловно, что РФ будет в первую очередь думать своих гражданах.

Но если массовое производство будет запущенно, как планируется – что это будет до 9 миллионов ампул в день, то что мы просим 10 тысяч ампул – это не будет ущемлять интересы граждан РФ, если они будут выделены ветеранам Великой Отечественной, проживающим на Украине», – резюмировала Бережная.