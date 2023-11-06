Люди в форме стали раздражающим фактором для населения Украины

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Население Украины слишком устало от постоянного напряжения, связанного с войной против России.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очень неприятная тема. Я четыре дня назад на сутки приехал в Киев. Я приехал оттуда в шоке. Столица победившей державы. В Киеве уже празднуют победу, военные просто раздражают. Это жесть, ребята. Победы нет. Мы её добьёмся, но это не две-три недели, и не месяц. Это будет очень долго и жёстко», – сказал Сазонов.

Он возмутился, что российская армия может ещё раз дойти до Киева за несколько дней, а в столице никто уже не думает о войне.

«А в Киеве войны нет. Они уже победили, всё. А мы – раздражающий фактор. Вот я в этой одежде [военном камуфляже] хожу уже полтора года и когда приезжаю домой. А на меня смотрят гражданские, и некоторых это раздражает: зачем напоминать о войне. А война не кончилась. И под Киевом вражеские войска могут появиться завтра-послезавтра, это вопрос нескольких дней. Перебросят в Белоруссию двадцать тысяч, они вдруг зайдут. Мы слишком долго рассказывали, что у нас всё хорошо, что мы их порвём. Люди в это поверили, и теперь никто не верит в то, что на самом деле тяжело, каждый день потери. Часть страны перестала верить, что война идёт», – подытожил ВСУшник.